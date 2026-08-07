Baktana Apéro-spectacle de lancement de saison Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer
dimanche 13 septembre 2026 · Rue Kerdiaoulig · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Baktana Apéro-spectacle de lancement de saison
Rue Kerdiaoulig Parking du Centre culturel L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Jonglage et acrodanse. 30 minutes. Tout public.
Les deux artistes de la compagnie Lazuz nous proposent un rendez-vous complice entre danse, acrobatie, jonglage et mouvement. En équilibre entre rivalité et coopération, chacun traverse l’univers gestuel de l’autre de malentendus en questionnements, leur curiosité finit par les pousser l’un vers l’autre.
Baktana est le gagnant du meilleurs spectacle de rue à la Mostra Igualada 2023.
Afin de prolonger ce moment de convivialité, un verre vous sera offert à l’issue de la représentation. .
Rue Kerdiaoulig Parking du Centre culturel L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 71 00
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English :
L’événement Baktana Apéro-spectacle de lancement de saison Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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