Bal 100% Line Amilly
Bal 100% Line Amilly dimanche 29 mars 2026.
Bal 100% Line
Rue des Terres Blanches Amilly Loiret
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 13:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Bal 100% Line
Initiez vous ou profitez d’un moment convivial lors du Bal Line organisé par Amilly Passion Danse. 6 .
Rue des Terres Blanches Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 61 86 55 passiondanseamilly@orange.fr
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English :
100% Line Ball
L’événement Bal 100% Line Amilly a été mis à jour le 2026-03-17 par OT MONTARGIS