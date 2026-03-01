Bal 100% Line

Rue des Terres Blanches Amilly Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 13:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Bal 100% Line

Initiez vous ou profitez d’un moment convivial lors du Bal Line organisé par Amilly Passion Danse. 6 .

Rue des Terres Blanches Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 61 86 55 passiondanseamilly@orange.fr

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English :

100% Line Ball

L’événement Bal 100% Line Amilly a été mis à jour le 2026-03-17 par OT MONTARGIS