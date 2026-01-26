Bal 2 Nuits Vierzon

Bal 2 Nuits Vierzon vendredi 6 mars 2026.

9 Rue Miranda de Ebro Vierzon Cher

Tarif : 15 – 15 – 17 EUR
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-07

2026-03-06

Bals, stages. Vendredi Groove Factory, Caniar, Cam&Léo ; Samedi Blowzabella, Fune, l’équipe 15  .

9 Rue Miranda de Ebro Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire  

L’événement Bal 2 Nuits Vierzon a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme de VIERZON