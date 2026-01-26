Bal 2 Nuits Vierzon

Bal 2 Nuits

9 Rue Miranda de Ebro Vierzon Cher

Tarif : 15 – 15 – 17 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-06

Bals, stages. Vendredi Groove Factory, Caniar, Cam&Léo ; Samedi Blowzabella, Fune, l’équipe 15 .

9 Rue Miranda de Ebro Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire

