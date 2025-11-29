Bal à Brery La Belle Suzon + Cocanha Chants Polyphoniques à Danser

Domblans Jura

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 19:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Bréry, c’est un événement pour danser évidemment ! Mais, c’est aussi un parfait prétexte pour se retrouver, échanger et inventer ensemble… Ainsi, au bal comme tout le reste de l’année le Colombier et le Moulin proposent d’imaginer et de construire ensemble un futur qui nous plait pour la ruralité !

Un programme d’animations à venir sera proposé l’après-midi et nous pourrons partager un repas convivial dès 19h30.

Ensuite nous retrouverons La Belle Suzon, pour la restitution des ateliers grand public de l’automne et pour leur concert polyphonique à cinq voix. C’est une véritable excursion qui nous est proposée avec La Belle Suzon : imprévisible, libre et envoûtante, à l’orée des chansons traditionnelles et à la croisée d’autres mondes…

Ensuite, nous pourrons découvrir Cocanha et leurs chants polyphoniques à danser. Les deux voix singulières de Cocanha se mêlent dans une polyphonie hypnotique portée par la pulsation des tambourins à cordes, des pieds et des mains. Cocanha cultive le répertoire traditionnel occitan en le replaçant dans les musiques et luttes actuelles pour inciter l’engagement des corps dans la danse !

Placement libre debout

Organisée dans le cadre du CTDC en Bresse Haute Seille (Contrat territorial de développement culturel) impulsé et financé par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et la Communauté de communes Bresse Haute-Seille, porté par les opérateurs culturels Le Colombier des Arts et Le Moulin, en partenariat avec le Comité des fêtes de Bréry à la salle des fête M.-L. & W. Gagneur à Bréry Commune nouvelle de Domblans. .

Domblans 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Bal à Brery La Belle Suzon + Cocanha Chants Polyphoniques à Danser

German : Bal à Brery La Belle Suzon + Cocanha Chants Polyphoniques à Danser

Italiano :

Espanol :

L’événement Bal à Brery La Belle Suzon + Cocanha Chants Polyphoniques à Danser Domblans a été mis à jour le 2025-08-02 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)