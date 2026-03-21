Bal à Fernand Après-midi dansant avec l’orchestre Musette Sully-sur-Loire
Bal à Fernand Après-midi dansant avec l’orchestre Musette Sully-sur-Loire dimanche 19 avril 2026.
Bal à Fernand Après-midi dansant avec l’orchestre Musette
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 14:30:00
fin : 2026-04-19 19:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Avec l’orchestre Musette et Pascal LOUBERSAC Ambiance assurée Parking surveillé Ouverture des portes à 13h30
– par Sully Foot 45 – 13 .
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 59 88 33 16
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English :
L’événement Bal à Fernand Après-midi dansant avec l’orchestre Musette Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-21 par OT SULLY-SUR-LOIRE