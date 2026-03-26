BAL A JAVOLS Salle des fêtes Peyre en Aubrac

BAL A JAVOLS Javols Peyre en Aubrac 2026-04-18

BAL A JAVOLS Salle des fêtes Peyre en Aubrac samedi 18 avril 2026.

BAL A JAVOLS

Salle des fêtes Javols Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Thème Rouge & blanc. Conso offerte aux personnes dans le thème.
Organisé par le foyer rural de Javols. Animé par Dj Labz.   .

Salle des fêtes Javols Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement BAL A JAVOLS Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-03-24 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien

À voir aussi à Peyre-en-Aubrac (Lozère)