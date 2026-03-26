BAL A JAVOLS Salle des fêtes Peyre en Aubrac

BAL A JAVOLS

Salle des fêtes Javols Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Thème Rouge & blanc. Conso offerte aux personnes dans le thème.

Organisé par le foyer rural de Javols. Animé par Dj Labz. .

Salle des fêtes Javols Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70

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English :

L’événement BAL A JAVOLS Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-03-24 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien