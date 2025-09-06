Bal à la ferme de Contereix Le Châtenet-en-Dognon

Bal à la ferme de Contereix Le Châtenet-en-Dognon samedi 6 septembre 2025.

Bal à la ferme de Contereix

Contereix Le Châtenet-en-Dognon Haute-Vienne

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Visite de la ferme, initiation, bal

17h Ouverture du site et visite de la ferme laitière AB avec Fred, le tout à l’herbe , le séchage en grange, la monotraite, etc… Point de départ dans la cour (gratuit)

18h30-19h30 Initiation aux danses de couple avec Balalaïka (prix libre à partir de 3€)

20h30 Bal avec Balz’Ars, Aurélien Claranbaux, Turfu et After avec Détresse sur la D13 (10€). Deux violons qui s’interpellent, un banjo qui soutient, une contrebasse qui gronde, un (saxophone qui provoque), une boîte à rythmes humaine qui surprend. Tout s’entremêle, se heurte, s’élance, se libère, se ressent.

Buvette locale et restauration fermière maison frites, grillades, aligot, crêpes

Pas de réservation (et pas de paiement en CB sur place), venez nombreux !

Chiens en laisse uniquement autorisés sur la ferme

Pour les 12/18 ans 5€ (gratuit pour les de 12 ans)

Camping gratuit .

Contereix Le Châtenet-en-Dognon 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

