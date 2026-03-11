BAL À LA ROSÉE GILLES SABY SON ORCHESTRE Nasbinals
BAL À LA ROSÉE GILLES SABY SON ORCHESTRE Nasbinals samedi 4 avril 2026.
BAL À LA ROSÉE GILLES SABY SON ORCHESTRE
Nasbinals Lozère
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:30:00
fin : 2026-04-04 01:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Avis aux danseur·euse·s !
L’accordéoniste Gilles Saby et son orchestre reviennent ce SAMEDI 4 AVRIL 2026 pour vous faire tournoyez sur la piste de La Rosée du Matin avec un bal musette et folklorique !
Au programme valse, tango, paso-doble, bourrée auvergnate, marche, crouzade, brise-pied, polka…
À vos marques… Prêt.e.s..? Dansez ! .
Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 6 84 66 76 10 contact@laroseedumatin.art
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English :
L’événement BAL À LA ROSÉE GILLES SABY SON ORCHESTRE Nasbinals a été mis à jour le 2026-03-11 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien