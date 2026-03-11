BAL À LA ROSÉE GILLES SABY SON ORCHESTRE

Nasbinals Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04 01:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Avis aux danseur·euse·s !

L’accordéoniste Gilles Saby et son orchestre reviennent ce SAMEDI 4 AVRIL 2026 pour vous faire tournoyez sur la piste de La Rosée du Matin avec un bal musette et folklorique !

Au programme valse, tango, paso-doble, bourrée auvergnate, marche, crouzade, brise-pied, polka…

À vos marques… Prêt.e.s..? Dansez ! .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 6 84 66 76 10 contact@laroseedumatin.art

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English :

L’événement BAL À LA ROSÉE GILLES SABY SON ORCHESTRE Nasbinals a été mis à jour le 2026-03-11 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien