Bal à l’Ouest de l’Estran Saintongeais Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

Bal à l’Ouest de l’Estran Saintongeais

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-21 21:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

On vous donne rendez-vous pour une soirée bal trad festive et conviviale organisé par l’Estran Saintongeais !

Salles des Fêtes d'Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 07 00 61

English :

Join us for an evening of festive trad dancing organized by l’Estran Saintongeais!

