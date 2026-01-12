Bal à l’Ouest de l’Estran Saintongeais Salles des Fêtes d’Arvert Arvert
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-21 21:00:00
2026-02-21
On vous donne rendez-vous pour une soirée bal trad festive et conviviale organisé par l’Estran Saintongeais !
English :
Join us for an evening of festive trad dancing organized by l’Estran Saintongeais!
