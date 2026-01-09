Bal à Papa

Labatut Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

L’association Les amis de la bechigue organise un bal à papa le 1er mars à la salle des fêtes de Labatut avec l’orchestre Festival Musette. Entre deux tours de danse, vous pourrez déguster crêpes, boissons chaudes et froides. Entrée 8€. Bourriche sur place.

L’association Les amis de la bechigue organise un bal à papa le 1er mars à la salle des fêtes de Labatut avec l’orchestre Festival Musette. Entre deux tours de danse, vous pourrez déguster crêpes, boissons chaudes et froides. Entrée 8€. Bourriche sur place. .

Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 17 15 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal à Papa

The association Les amis de la bechigue is organizing a bal à papa on March 1 at the Labatut village hall, with the Festival Musette orchestra. Between two rounds of dancing, you can enjoy crêpes and hot and cold drinks. Admission: 8? Bourriche on site.

L’événement Bal à Papa Labatut a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Pays d’Orthe et Arrigans