Bal à Papa Labatut
Bal à Papa Labatut dimanche 1 mars 2026.
Bal à Papa
Labatut Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
L’association Les amis de la bechigue organise un bal à papa le 1er mars à la salle des fêtes de Labatut avec l’orchestre Festival Musette. Entre deux tours de danse, vous pourrez déguster crêpes, boissons chaudes et froides. Entrée 8€. Bourriche sur place.
Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 17 15 72
English : Bal à Papa
The association Les amis de la bechigue is organizing a bal à papa on March 1 at the Labatut village hall, with the Festival Musette orchestra. Between two rounds of dancing, you can enjoy crêpes and hot and cold drinks. Admission: 8? Bourriche on site.
L’événement Bal à Papa Labatut a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Pays d’Orthe et Arrigans