Bal à papa – Orist 22 juin 2025 15:00

Landes

Bal à papa Salle des fêtes d’Orist Orist Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 15:00:00

fin : 2025-06-22 19:00:00

Date(s) :

2025-06-22

Bal à papa avec l’orchestre Michel Lagalaye organisé par l’Amicale des retraités Orist-Siest dans une salle climatisée. Bar avec boissons fraîches et chaudes, merveilles, crêpes. Bourriche.

Bal à papa avec l’orchestre Michel Lagalaye organisé par l’Amicale des retraités Orist-Siest dans une salle climatisée. Bar avec boissons fraîches et chaudes, merveilles, crêpes. Bourriche. .

Salle des fêtes d’Orist

Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 71 89 amicale.orist@gmail.com

English : Bal à papa

Bal à papa with the Michel Lagalaye orchestra organized by the Amicale des retraités Orist-Siest in an air-conditioned hall. Bar with hot and cold drinks, merveilles, crêpes. Bourriche.

German : Bal à papa

Papaball mit dem Orchester Michel Lagalaye, organisiert von der Amicale des retraités Orist-Siest in einem klimatisierten Saal. Bar mit kalten und warmen Getränken, Wunder, Crêpes. Bourriche.

Italiano :

Ballo dei papà con l’orchestra Michel Lagalaye organizzato dall’Amicale des retraités Orist-Siest in una sala climatizzata. Bar con bevande calde e fredde, dolci e crêpes. Snack bar.

Espanol : Bal à papa

Baile de papás con la orquesta Michel Lagalaye organizado por la Amicale des retraités Orist-Siest en una sala climatizada. Bar con bebidas frías y calientes, dulces y crepes. Cafetería.

L’événement Bal à papa Orist a été mis à jour le 2025-06-10 par OT Pays d’Orthe et Arrigans