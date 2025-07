Bal à papa Orist

Bal à papa Orist dimanche 3 août 2025.

Bal à papa

Salle des fêtes Orist Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

L’Amicale des retraités d’Orist et Siest organise un bal à papa à la salle des fêtes d’Orist avec l’orchestre Super Musett.

Bar, crêpes, merveilles, salle climatisée, ambiance assurée.

L’Amicale des retraités d’Orist et Siest organise un bal à papa à la salle des fêtes d’Orist avec l’orchestre Super Musett.

Bar, crêpes, merveilles, salle climatisée, ambiance assurée. .

Salle des fêtes Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 71 89 amicale.orist@gmail.com

English : Bal à papa

The Amicale des retraités d’Orist et Siest is organizing a Daddy’s Ball at the Orist village hall, with the Super Musett orchestra.

Bar, crêpes, marvels, air-conditioned room, atmosphere guaranteed.

German : Bal à papa

Die Amicale des retraités d’Orist et Siest organisiert einen Papaball in der Festhalle von Orist mit dem Orchester Super Musett.

Bar, Crêpes, Wunder, klimatisierter Saal, garantierte Stimmung.

Italiano :

L’Amicale des retraités d’Orist et Siest organizza un ballo dei papà presso la sala del villaggio di Orist con la band Super Musett.

Bar, crêpes, dolci, sala climatizzata, atmosfera garantita.

Espanol : Bal à papa

La Amicale des retraités d’Orist et Siest organiza un Baile de Papás en la sala del pueblo de Orist con la banda Super Musett.

Bar, crepes, dulces, sala climatizada, ambiente garantizado.

L’événement Bal à papa Orist a été mis à jour le 2025-07-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans