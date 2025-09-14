Bal à papa Orist

Bal à papa Orist dimanche 14 septembre 2025.

Bal à Papa à 15h animé par l’orchestre Michel LAGALAYE organisé par l’Amicale des retraités d’Orist-Siest.

Bar, pâtisserie crêpes merveilles, boissons fraîches, bourriche, salle climatisée, sol de la salle refait, ambiance assurée.

Salle des fêtes d’Orist Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 71 89 amicale.orist@gmail.com

English : Bal à papa

Bal à Papa at 3pm, with live music by Michel LAGALAYE, organized by the Amicale des retraités d’Orist-Siest.

Bar, crêpes merveilles pastries, cold drinks, bourriche, air-conditioned room, floor redone, atmosphere guaranteed.

German : Bal à papa

Bal à Papa » um 15 Uhr unter der Leitung des Orchesters Michel LAGALAYE, organisiert von der Amicale des retraités d’Orist-Siest.

Bar, Patisserie Crêpes merveilles, kalte Getränke, Bourriche, klimatisierter Saal, neuer Saalboden, garantierte Stimmung.

Italiano :

Ballo del papà alle 15.00 con musica dal vivo di Michel LAGALAYE, organizzato dall’Amicale des retraités d’Orist-Siest.

Bar, crêpes merveilles, bevande fredde, snack, sala climatizzata, pavimento rifatto, atmosfera garantita.

Espanol :

Baile de Papá a las 15:00 h con música en directo de Michel LAGALAYE, organizado por la Amicale des retraités d’Orist-Siest.

Bar, crêpes merveilles, bebidas frías, aperitivos, sala climatizada, suelo renovado, ambiente garantizado.

