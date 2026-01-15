Bal à Tatie Chez Tatie Granville

Bal à Tatie

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Début : 2026-02-14 15:30:00

fin : 2026-02-14 17:30:00

2026-02-14

Bal à papa et Bal à maman pour les parents, Bal à Tatie pour les enfants -)

Au programme: de la danse, un goûter, des ballons, des jeux… Tu peux venir déguisé.e !

Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

English : Bal à Tatie

