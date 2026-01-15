Bal à Tatie Chez Tatie Granville
Bal à Tatie Chez Tatie Granville mardi 17 février 2026.
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Début : 2026-02-17 15:30:00
fin : 2026-02-17 17:30:00
2026-02-17
Bal à papa et Bal à maman pour les parents, Bal à Tatie pour les enfants -)
Au programme: de la danse, un goûter, des ballons, des jeux… Tu peux venir déguisé.e !
Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
