Bal à Trélévern Place d’Aiguilles Trélévern

Bal à Trélévern
Place d’Aiguilles Mairie Trélévern Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-12 14:30:00
fin : 2025-10-12 18:30:00
2025-10-12
Bal du dimanche après-midi animé par Jacky Salaün et son complice, goûter offert, dans une ambiance joyeuse et décontractée. .
Place d’Aiguilles Mairie Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 00 07 74
