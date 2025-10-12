Bal à Trélévern Place d’Aiguilles Trélévern

Début : 2025-10-12 14:30:00

fin : 2025-10-12 18:30:00

2025-10-12

Bal du dimanche après-midi animé par Jacky Salaün et son complice, goûter offert, dans une ambiance joyeuse et décontractée. .

Place d’Aiguilles Mairie Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 00 07 74

L’événement Bal à Trélévern Trélévern a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose