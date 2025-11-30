Bal à Trélévern Place d’Aiguilles Trélévern
Bal à Trélévern Place d’Aiguilles Trélévern dimanche 30 novembre 2025.
Bal à Trélévern
Place d’Aiguilles Mairie Trélévern Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-30 14:30:00
fin : 2025-11-30 18:30:00
2025-11-30
Bal de l’après midi, sur parquet,avec animation et goûter offert. Ambiance joyeuse et décontractée. .
Place d’Aiguilles Mairie Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 00 07 74
