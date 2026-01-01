Bal à Trélévern Place d’Aiguilles Trélévern
Bal à Trélévern
Place d’Aiguilles Palce de la mairie Trélévern Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Début : 2026-01-25 14:30:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
2026-01-25
Bal de l’après-midi, galette des rois pour cette occasion, animation et bonne humeur également au menu. .
Place d’Aiguilles Palce de la mairie Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 89 93 53
