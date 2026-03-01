Bal à Trélévern Salle des fêtes Trélévern

Bal à Trélévern

Salle des fêtes Place d’Aiguilles Trélévern Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Après midi dansant animé par Christophe Delann dans une ambiance conviviale et décontractée. Goûter offert. .

Salle des fêtes Place d’Aiguilles Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 00 07 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bal à Trélévern Trélévern a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose