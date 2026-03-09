Bal à Trélévern Place de la Mairie Trélévern
Après-midi dansant animé par Christophe Delann dans une ambiance conviviale et sympathique. Goûter offert. .
Place de la Mairie Place d’Aiguilles Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 00 07 74
