Bal à voix rue Kateb Yacine Die
Bal à voix rue Kateb Yacine Die mercredi 3 décembre 2025.
Bal à voix
rue Kateb Yacine Les Aires Théâtre de Die et du Diois Die Drôme
Début : 2025-12-03 18:30:00
fin : 2025-12-03
2025-12-03
Sortie de résidence de La Cadencée 5 femmes empreintes du chant populaire et traditionnel occitan, Italien, d’Europe de l’Est, du Brésil, en passant par les chants révolutionnaires, l’improvisation et la composition des chants cadencés et à danser !
rue Kateb Yacine Les Aires Théâtre de Die et du Diois Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35
English :
La Cadencée?s residency outing: 5 women with their fingerprints on Occitan, Italian, Eastern European and Brazilian folk and traditional songs, as well as revolutionary songs, improvisation and composition: rhythmic songs to dance to!
German :
La Cadencée: 5 Frauen, geprägt vom traditionellen Volksgesang aus Okzitanien, Italien, Osteuropa und Brasilien, von revolutionären Liedern, Improvisation und Komposition: Lieder im Takt und zum Tanzen!
Italiano :
La Cadencée torna dalla sua residenza: 5 donne che hanno lasciato il segno con canzoni popolari e tradizionali dell’Occitania, dell’Italia, dell’Europa dell’Est e del Brasile, ma anche con canzoni rivoluzionarie, improvvisazione e composizione: canzoni con ritmo e danza!
Espanol :
La Cadencée vuelve de su residencia: 5 mujeres que han dejado su impronta en canciones folclóricas y tradicionales de Occitania, Italia, Europa del Este y Brasil, así como en canciones revolucionarias, improvisación y composición: ¡canciones con ritmo y danza!
