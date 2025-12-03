Bal à voix rue Kateb Yacine Die

Bal à voix

rue Kateb Yacine Les Aires Théâtre de Die et du Diois Die Drôme

Sortie de résidence de La Cadencée 5 femmes empreintes du chant populaire et traditionnel occitan, Italien, d’Europe de l’Est, du Brésil, en passant par les chants révolutionnaires, l’improvisation et la composition des chants cadencés et à danser !
La Cadencée?s residency outing: 5 women with their fingerprints on Occitan, Italian, Eastern European and Brazilian folk and traditional songs, as well as revolutionary songs, improvisation and composition: rhythmic songs to dance to!

La Cadencée: 5 Frauen, geprägt vom traditionellen Volksgesang aus Okzitanien, Italien, Osteuropa und Brasilien, von revolutionären Liedern, Improvisation und Komposition: Lieder im Takt und zum Tanzen!

La Cadencée torna dalla sua residenza: 5 donne che hanno lasciato il segno con canzoni popolari e tradizionali dell’Occitania, dell’Italia, dell’Europa dell’Est e del Brasile, ma anche con canzoni rivoluzionarie, improvvisazione e composizione: canzoni con ritmo e danza!

La Cadencée vuelve de su residencia: 5 mujeres que han dejado su impronta en canciones folclóricas y tradicionales de Occitania, Italia, Europa del Este y Brasil, así como en canciones revolucionarias, improvisación y composición: ¡canciones con ritmo y danza!

