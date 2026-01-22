Bal Afro-brésilien Salle des fêtes Plazac

Bal Afro-brésilien

Salle des fêtes 1 All. des Prunus Plazac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’association Les Bras Ka’C organise un bal afro-brésilien !

Au programme

– Les Bras Ka’C, batukada

– N’Goni Blues, blues afro festif

– Jam musicale ouverte à tous

Auberge espagnole et buvette

L’association Les Bras Ka’C organise un bal afro-brésilien !

Au programme

– Les Bras Ka’C, batukada

– N’Goni Blues, blues afro festif

– Jam musicale ouverte à tous

Auberge espagnole et buvette .

Salle des fêtes 1 All. des Prunus Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 20 11 21 lesbraskac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal Afro-brésilien

Les Bras Ka’C association organizes an Afro-Brazilian ball!

On the program:

– Les Bras Ka’C, batukada

– N’Goni Blues, festive Afro blues

– Musical jam open to all

Spanish meal and refreshments

L’événement Bal Afro-brésilien Plazac a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère