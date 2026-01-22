Bal Afro-brésilien Salle des fêtes Plazac
Bal Afro-brésilien Salle des fêtes Plazac samedi 31 janvier 2026.
Bal Afro-brésilien
Salle des fêtes 1 All. des Prunus Plazac Dordogne
L’association Les Bras Ka’C organise un bal afro-brésilien !
Au programme
– Les Bras Ka’C, batukada
– N’Goni Blues, blues afro festif
– Jam musicale ouverte à tous
Auberge espagnole et buvette
Salle des fêtes 1 All. des Prunus Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 20 11 21 lesbraskac@gmail.com
English : Bal Afro-brésilien
Les Bras Ka’C association organizes an Afro-Brazilian ball!
On the program:
– Les Bras Ka’C, batukada
– N’Goni Blues, festive Afro blues
– Musical jam open to all
Spanish meal and refreshments
