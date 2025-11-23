Bal animé par Festival musette

Salle polyvalente Maurice Dufau Bélus Landes

Début : 2025-11-23

Bal animé par Festival musette dans la belle salle Dufau, très agréable pour danser. Bourriche, bar et pâtisseries.

Salle polyvalente Maurice Dufau Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 30 57 22

English : Bal animé par Festival musette

Festival musette held a ball in the beautiful Salle Dufau, a very pleasant venue for dancing. Bourriche, bar and pastries.

German : Bal animé par Festival musette

Ball unter der Leitung von Festival musette im schönen Dufau-Saal, der sehr angenehm zum Tanzen ist. Bourriche, Bar und Gebäck.

Italiano :

Il Festival Musette organizza un ballo nella splendida Salle Dufau, un luogo ideale per ballare. Snack bar, bar e pasticceria.

Espanol : Bal animé par Festival musette

El Festival Musette celebra un baile en la hermosa Salle Dufau, un lugar ideal para bailar. Cafetería, bar y pastelería.

L’événement Bal animé par Festival musette Bélus a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Pays d’Orthe et Arrigans