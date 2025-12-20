Bal animé par Jacky Dumartin Bélus

Bal animé par Jacky Dumartin Bélus dimanche 28 décembre 2025.

Salle polyvalente Maurice Dufau Bélus Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-12-28
2025-12-28

Bal de fin d’année animé par jacky Dumartin
Danses, bar, pâtisseries et n’oublions pas la bourriche.
Un bel après-midi pour clôturer l’année 2025   .

Salle polyvalente Maurice Dufau Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 068330572 

