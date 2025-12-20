Bal animé par Jacky Dumartin Bélus
Bal animé par Jacky Dumartin Bélus dimanche 28 décembre 2025.
Bal animé par Jacky Dumartin
Salle polyvalente Maurice Dufau Bélus Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-28
Bal de fin d’année animé par jacky Dumartin
Danses, bar, pâtisseries et n’oublions pas la bourriche.
Un bel après-midi pour clôturer l’année 2025 .
Salle polyvalente Maurice Dufau Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 068330572
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal animé par Jacky Dumartin
L’événement Bal animé par Jacky Dumartin Bélus a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Pays d’Orthe et Arrigans