Bal animé par Jacky Dumartin Bélus

Bal animé par Jacky Dumartin

Salle polyvalente Maurice Dufau Bélus Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-28

fin : 2025-12-28

2025-12-28

Bal de fin d’année animé par jacky Dumartin

Danses, bar, pâtisseries et n’oublions pas la bourriche.

Un bel après-midi pour clôturer l’année 2025 .

Salle polyvalente Maurice Dufau Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 068330572

