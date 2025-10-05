Bal animé par Sandrine Lion Dimanche 05 octobre Brides-les-Bains
Kiosque du Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie
Début : 2025-10-05 16:30:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-05
Venez danser et chanter au bal pour des moments de plaisir !
Kiosque du Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English :
Come and dance and sing along to the ball!
German :
Kommen Sie zum Tanzen und Singen auf den Ball und erleben Sie lustige Momente!
Italiano :
Venite a ballare e cantare insieme al ballo!
Espanol :
¡Ven a bailar y cantar al ritmo del baile!
