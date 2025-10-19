Bal animé par Sandrine Lion Dimanche 19 octobre Brides-les-Bains

Kiosque du Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie

Début : 2025-10-19 16:30:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Venez danser et chanter au bal pour des moments de plaisir !

Kiosque du Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

English :

Come and dance and sing along to the ball!

German :

Kommen Sie zum Tanzen und Singen auf den Ball und erleben Sie lustige Momente!

Italiano :

Venite a ballare e cantare insieme al ballo!

Espanol :

¡Ven a bailar y cantar al ritmo del baile!

