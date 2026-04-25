Brides-les-Bains

Bal animé par Temps Danse Spécial Octobre Rose Dress code Rose Mercredi 15 octobre

Kiosque du Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 16:30:00

fin : 2026-10-15 18:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Venez danser et chanter au bal pour des moments de plaisir !

DRESS CODE ROSE !

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Kiosque du Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

Come and dance and sing at the ball!

DRESS CODE PINK!

L’événement Bal animé par Temps Danse Spécial Octobre Rose Dress code Rose Mercredi 15 octobre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains