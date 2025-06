Paris

Bal Arrangé 6 Samedi 5 juillet, 16h30 Bassin de la Villette Paris

Gratuit et ouvert à tou·te·s, sans inscription.

Accessible aux enfants, seniors, personnes en situation ou non de handicap.

Envie de devenir complice du Bal ? Infos sur nos réseaux @lahaltegarderie ou par mail : communication@lahaltegarderie.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-05T16:30:00 – 2025-07-05T19:00:00

Le Bal Arrangé – 6ᵉ édition

Un bal populaire réinventé, inclusif et joyeusement décalé !

Depuis plusieurs semaines, des ateliers de danse réunissent des personnes en situation ou non de handicap, des amateur·ices et des professionnel·les, pour préparer un moment festif à partager avec le public.

Le 6 juillet, tous et toutes se retrouvent pour une restitution chorégraphique participative, où les codes du bal sont joyeusement bousculés. Une place publique se transforme en piste de danse à ciel ouvert : le public est invité à rejoindre le mouvement, guidé par les complices du Bal – ces participant·es formé·es en amont pour transmettre les danses et entraîner les spectateur·ices dans l’aventure.

Au programme : danse contemporaine, hip-hop et danse signe, inspirée de la Langue des Signes Française… Le tout dans une ambiance inclusive, rythmée par un DJ set festif, ouvert à tou·te·s.

Le Bal Arrangé, c’est bien plus qu’un spectacle : une expérience collective, joyeuse et intergénérationnelle. Une célébration du vivre-ensemble par le corps, la musique et la fête.

Bassin de la Villette 37 Quai de seine – 75019 PARIS Paris 75019 Quartier de la Villette Paris Île-de-France

Bal Arrangé #6

©Diego Caplain et Pas2Signal