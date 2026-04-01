Bélus

Bal avec Festival Musette

salle polyvalente Maurice Dufau Bélus Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Grand bal avec l’orchestre Festival musette, dans la nouvelle salle Maurice Dufau avec bar, pâtisseries sans oublié la Bourriche.

On vous attend nombreux pour un après midi festif.

Grand bal avec l’orchestre Festival musette, dans la nouvelle salle Maurice Dufau avec bar, pâtisseries sans oublié la Bourriche.

On vous attend nombreux pour un après midi festif. .

salle polyvalente Maurice Dufau Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 30 57 22

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English : Bal avec Festival Musette

We’re back on April 12! Grand ball with the Festival musette orchestra, in the new Maurice Dufau hall, with bar, pastries and of course the Bourriche.

We look forward to seeing you there for a festive afternoon.

L’événement Bal avec Festival Musette Bélus a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pays d’Orthe et Arrigans