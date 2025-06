Bal avec Folk you ! Parc des Chasses Langrune-sur-Mer 5 juillet 2025 18:30

Calvados

Bal avec Folk you ! Parc des Chasses 1 route de Douvres Langrune-sur-Mer Calvados

Samedi 2025-07-05 18:30:00

2025-07-06 02:00:00

2025-07-05

Rejoignez nous le 5 Juillet 2025 dans le parc des chasses à Langrune-sur-Mer pour Folk You! un grand bal folk qui fera trembler nos guibolles en ce début d’été sur la côte de Nacre. En plus de partager nos pas de danse avec Mosaïc et Manigale, on pourra manger un morceau grâce à deux foodtrucks qui viendront régaler nos papilles.

Parc des Chasses 1 route de Douvres

Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie +33 6 62 45 91 90 1cafe5pailles@lilo.org

English : Bal avec Folk you !

Join us on July 5, 2025 in the Parc des Chasses at Langrune-sur-Mer for Folk You! a big folk ball that’s sure to get our shins tingling at the start of summer on the Côte de Nacre. As well as sharing our dance steps with Mosaïc and Manigale, we’ll be able to grab a bite to eat thanks to two foodtrucks who’ll be treating our taste buds.

German : Bal avec Folk you !

Besuchen Sie uns am 5. Juli 2025 im Parc des Chasses in Langrune-sur-Mer bei Folk You! einem großen Folk-Ball, der zu Beginn des Sommers an der Côte de Nacre für zitternde Knie sorgen wird. Neben den Tanzeinlagen von Mosaïc und Manigale können Sie dank zweier Foodtrucks auch einen Happen essen.

Italiano :

Unitevi a noi il 5 luglio 2025 nel Parc des Chasses a Langrune-sur-Mer per Folk You! una grande danza popolare che farà vibrare gli stinchi all’inizio dell’estate sulla Côte de Nacre. Oltre a condividere i nostri passi di danza con Mosaïc e Manigale, potremo mangiare un boccone grazie a due foodtruck che delizieranno le nostre papille gustative.

Espanol :

¡Únase a nosotros el 5 de julio de 2025 en el Parc des Chasses de Langrune-sur-Mer para asistir a Folk You! un gran baile folclórico que hará vibrar nuestras espinillas al comienzo del verano en la Côte de Nacre. Además de compartir nuestros pasos de baile con Mosaïc y Manigale, podremos comer algo gracias a dos foodtrucks que deleitarán nuestro paladar.

