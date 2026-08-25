Bal avec l’orchestre SPHERE, Bois du Pouliguen, Le Pouliguen
mercredi 26 août 2026 · Bois du Pouliguen · Le Pouliguen
Informations pratiques
Bal avec l’orchestre SPHERE Mercredi 26 août, 21h00 Bois du Pouliguen Loire-Atlantique
– Adulte: 0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T21:00:00+02:00 – 2026-08-27T01:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T21:00:00+02:00 – 2026-08-27T01:00:00+02:00
Créé en 2006, « SPHERE » est un groupe moderne et très énergique de Nantes avec 6 musiciens composés d’un batteur, bassiste, guitariste, clavier, chanteur et chanteuse qui interprètent un répertoire varié et complet. Tous les titres sont joués en LIVE sans machinerie complémentaire. Son répertoire revisité très Pop Rock, des années 80 jusqu’à aujourd’hui rassemblera tous les âges.
En cas d’intempéries, le bal aura lieu à la salle André Ravache, Place de la Duchesse Anne.
Venez danser et vous amuser au rythme des musiques du groupe « SPHERE », musiques variées de 1950 à aujourd’hui.
En cas d’intempéries, le bal aura lieu à la salle André Ravache, place de la Duchesse Anne.
Bois du Pouliguen Rue Pierre 1er de Serbie, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 99 46 27 »}, {« type »: « email », « value »: « cmdflepouliguen@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://cmdflepouliguen.fr »}]
Créé en 2006, « SPHERE » est un groupe moderne et très énergique de Nantes avec 6 musiciens composés d’un batteur, bassiste, guitariste, clavier, chanteur et chanteuse qui interprètent un répertoire…
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