Bal avec Rémi Geffroy Salle des fêtes Fenioux

Bal avec Rémi Geffroy

Salle des fêtes 17 rue de Parthenay Fenioux Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

L’association Accord-diato organise un bal à la salle des fêtes de Fenioux.

C’est bien Rémi Geffroy qui se produira, et un stage de musique sera organisé l’après-midi, avec un nombre de places limité. .

Salle des fêtes 17 rue de Parthenay Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 65 53

