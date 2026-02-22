Bal avec Rémi Geffroy Salle des fêtes Fenioux
Bal avec Rémi Geffroy Salle des fêtes Fenioux samedi 18 avril 2026.
Bal avec Rémi Geffroy
Salle des fêtes 17 rue de Parthenay Fenioux Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-04-18
2026-04-18
L’association Accord-diato organise un bal à la salle des fêtes de Fenioux.
C’est bien Rémi Geffroy qui se produira, et un stage de musique sera organisé l’après-midi, avec un nombre de places limité. .
Salle des fêtes 17 rue de Parthenay Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
English : Bal avec Rémi Geffroy
