Bal

Salle socioculturelle Balignicourt Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 23:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Venez danser jusqu’au bout de la nuit au bal ! Rendez-vous au sein de la salle du village pour une soirée de folie animée par un DJ. Alors, serez-vous plutôt musiques actuelles, années 80, techno ?

Une buvette sera présente sur place pour agrémenter la soirée. .

Salle socioculturelle Balignicourt 10330 Aube Grand Est comitedesfetesdebalignicourt@gmail.com

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English :

L’événement Bal Balignicourt a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne