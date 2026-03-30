Bal Balignicourt
Bal Balignicourt vendredi 8 mai 2026.
Bal
Salle socioculturelle Balignicourt Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 23:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Venez danser jusqu’au bout de la nuit au bal ! Rendez-vous au sein de la salle du village pour une soirée de folie animée par un DJ. Alors, serez-vous plutôt musiques actuelles, années 80, techno ?
Une buvette sera présente sur place pour agrémenter la soirée. .
Salle socioculturelle Balignicourt 10330 Aube Grand Est comitedesfetesdebalignicourt@gmail.com
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English :
L’événement Bal Balignicourt a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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