Bal Balotop Sylvain Riéjou Vandœuvre-lès-Nancy

Bal Balotop Sylvain Riéjou
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Début : Jeudi Jeudi 2025-12-18 19:30:00
fin : 2025-12-18
2025-12-18
DANCEFLOOR / PLAYLIST / MACARENA (OU PAS)
Quelle est LA chanson qui vous donne le plus envie danser ? Qu’il s’agisse d’un tube de rock, pop, funk ou encore hip-hop votre Top 5 constituera la base musicale de ce bal participatif et ludique.
Réservation en ligne.Tout public
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 15 00 louise@centremalraux.com
English :
DANCEFLOOR / PLAYLIST / MACARENA (OR NOT)
Which is THE song that makes you want to dance the most? Whether it?s a rock, pop, funk or hip-hop hit: your Top 5 will form the musical basis of this fun, participatory dance.
Book online.
German :
DANCEFLOOR / PLAYLIST / MACARENA (ODER AUCH NICHT)
Welcher Song bringt Sie am meisten zum Tanzen? Ob Rock-, Pop-, Funk- oder Hip-Hop-Hit: Ihre Top 5 bilden die musikalische Grundlage für diesen spielerischen Mitmach-Ball.
Online-Reservierung.
Italiano :
PISTA DA BALLO / PLAYLIST / MACARENA (O MENO)
Qual è la canzone che vi fa venire più voglia di ballare? Che si tratti di una hit rock, pop, funk o hip-hop: la vostra Top 5 costituirà la base musicale di questo ballo divertente e partecipativo.
Prenota online.
Espanol :
PISTA DE BAILE / LISTA DE REPRODUCCIÓN / MACARENA (O NO)
¿Cuál es LA canción que más ganas te da de bailar? Ya sea un éxito de rock, pop, funk o hip-hop: tu Top 5 formará la base musical de este baile divertido y participativo.
Reserva online.
