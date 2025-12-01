Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bal Balotop Sylvain Riéjou Vandœuvre-lès-Nancy

Bal Balotop Sylvain Riéjou Vandœuvre-lès-Nancy jeudi 18 décembre 2025.

Bal Balotop Sylvain Riéjou

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Jeudi Jeudi 2025-12-18 19:30:00
fin : 2025-12-18

2025-12-18

DANCEFLOOR / PLAYLIST / MACARENA (OU PAS)

Quelle est LA chanson qui vous donne le plus envie danser ? Qu’il s’agisse d’un tube de rock, pop, funk ou encore hip-hop votre Top 5 constituera la base musicale de ce bal participatif et ludique.

Réservation en ligne.Tout public
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 15 00  louise@centremalraux.com

English :

DANCEFLOOR / PLAYLIST / MACARENA (OR NOT)

Which is THE song that makes you want to dance the most? Whether it?s a rock, pop, funk or hip-hop hit: your Top 5 will form the musical basis of this fun, participatory dance.

Book online.

German :

DANCEFLOOR / PLAYLIST / MACARENA (ODER AUCH NICHT)

Welcher Song bringt Sie am meisten zum Tanzen? Ob Rock-, Pop-, Funk- oder Hip-Hop-Hit: Ihre Top 5 bilden die musikalische Grundlage für diesen spielerischen Mitmach-Ball.

Online-Reservierung.

Italiano :

PISTA DA BALLO / PLAYLIST / MACARENA (O MENO)

Qual è la canzone che vi fa venire più voglia di ballare? Che si tratti di una hit rock, pop, funk o hip-hop: la vostra Top 5 costituirà la base musicale di questo ballo divertente e partecipativo.

Prenota online.

Espanol :

PISTA DE BAILE / LISTA DE REPRODUCCIÓN / MACARENA (O NO)

¿Cuál es LA canción que más ganas te da de bailar? Ya sea un éxito de rock, pop, funk o hip-hop: tu Top 5 formará la base musical de este baile divertido y participativo.

Reserva online.

