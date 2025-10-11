Bal Belle époque place du colonel Laussedat Moulins

Bal Belle époque place du colonel Laussedat Moulins samedi 11 octobre 2025.

Bal Belle époque

place du colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier

Début : Samedi 2025-10-11 19:00:00

fin : 2025-10-12 22:30:00

2025-10-11

Les musées départementaux proposent de retourner en 1900

le temps d’une soirée, en compagnie de l’association À la cour

Impériale

.

place du colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47

The departmental museums invite you to step back in time to 1900

for an evening, in the company of the « À la cour Impériale » association

Imperial Court » association

Die Museen des Departements bieten eine Reise zurück ins Jahr 1900 an

einen Abend lang in Begleitung des Vereins « À la cour

Imperial »

I musei dipartimentali vi invitano a fare un salto indietro nel tempo fino al 1900

per una serata, in compagnia dell’associazione « À la cour

Associazione « Corte Imperiale »

Los museos departamentales le invitan a retroceder en el tiempo hasta 1900

durante una velada, en compañía de la asociación « À la cour

Asociación « À la cour imperial »

