Bal Berry Bourbonnais, bal trad

240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29 18:45:00

Date(s) :

2026-03-29

Envie de musique et de danse ? Le Conservatoire de Saint-Amand-Montrond organise le Bal Berry Bourbonnais, un moment convivial autour des musiques traditionnelles.

Professeurs, élèves et associations partenaires seront réunis pour faire vivre ces airs venus du Berry et du Bourbonnais. L’occasion d’écouter… et pourquoi pas de se lancer sur la piste. Entrée libre, Salle George Sand .

240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 43 78

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English :

Fancy some music and dance? The Saint-Amand-Montrond Conservatoire is organizing the Bal Berry Bourbonnais, a convivial event featuring traditional music.

L’événement Bal Berry Bourbonnais, bal trad Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-12 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE