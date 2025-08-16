Bal blanc Site Paul-Morel Vesoul

Bal blanc Site Paul-Morel Vesoul samedi 16 août 2025.

Bal blanc

Site Paul-Morel Rue Baron Bouvier Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-16 20:00:00

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Vivez une soirée inspirée des années folles avec un bal surréaliste mêlent jazz, swing, danse, arts visuels, haute couture et poésie. Un moment festif et créatif où chacun vêtu de blanc, devient acteur d’une aventure collective. Tenue blanche obligatoire! .

Site Paul-Morel Rue Baron Bouvier Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 55 11 95

