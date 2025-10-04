Bal brésilien et marionnettes géantes Médiathèque Maurice Schumann Nogent-sur-Oise

Bal brésilien et marionnettes géantes Médiathèque Maurice Schumann Nogent-sur-Oise samedi 4 octobre 2025.

Bal brésilien et marionnettes géantes Samedi 4 octobre, 16h30 Médiathèque Maurice Schumann Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T17:00:00

Par la compagnie « La Ronde des crayons »

Les personnages « Caïmbé » et « Xéqueré » du spectacle « la forêt de Caïmbé » apparaissent en ✨ marionnettes géantes✨.

Nous allons partager la joie d’être ensemble entourés des artistes du spectacle et des marionnettes en déambulation musicale dans la médiathèque.

Médiathèque Maurice Schumann 1 RUE DIDEROT 60180 Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France 0344666044 https://mediatheque.nogentsuroise.fr/ https://www.facebook.com/MediathequeDeNogentSurOise L’accès principal de la médiathèque se trouve du côté de la rue Gambetta.

Un parking se situe à l’arrière du bâtiment, côté rue Denis Diderot. Un parc à vélos se situe à l’entrée.

La médiathèque est également accessible par bus : un arrêt de la ligne B de l’AXO se trouve en face de l’entrée.

Par la compagnie « La Ronde des crayons »

Mairie de Nogent-sur-Oise