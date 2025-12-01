Bal breton des enfants Salle des expositions Carnac

Bal breton des enfants

Salle des expositions 11 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Début : 2025-12-22 15:00:00

fin : 2025-12-22 17:30:00

2025-12-22

À 15h Bal Breton des enfants “Balig”.

Initiation pour les enfants aux danses traditionnelles du Pays de Carnac. Goûter de Noël offert aux participants. Les enfants doivent être accompagnés et restent sous la responsabilité de leurs parents. Gratuit. Durée 1h30 .

Salle des expositions 11 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 84 79 81 59

