Bal breton et musique contemporaine ? Le meilleur mélange pour un samedi midi ! Lavoir Moderne Parisien Paris samedi 6 décembre 2025.

Bal bretonporain

Sarah van der Vlist, flûtes

Joséphine Besançon, clarinettes

Sarah van der Vlist et Joséphine Besançon vous invitent à faire quelques pas de danses dans un fest-deiz qui aiguisera votre appétit pour le déjeuner. Quelques associations musicales saugrenues pourraient bien se mêler à ce bal breton joyeux et festif : rond de Saint Vincent, scottish et hanter-dro se piqueraient-ils de passion pour Debussy, Stockhausen et les bransles renaissances ? Ne manquez pas une occasion de danser aux rythmes de ces deux musiciennes virtuoses !

La Semaine Classique du Lavoir

7e édition du 4 au 7 décembre

FEST – La musique. La fête.

La Semaine Classique du Lavoir est un festival de musiques classique et contemporaine unique en son genre. Organisé par Le Ponton des Arts, cet événement incontournable du mois au Lavoir Moderne Parisien, au coeur du 18ème arrondissement de Paris, revient pour une 7e édition où la fête et la découverte seront à l’honneur. Que vous soyez novice ou amateur-e éclairé-e, ce festival vous promet une expérience inoubliable.

Rejoignez-nous les 4, 5, 6 et 7 décembre prochain pour une ambiance conviviale et festive, où vous pourrez rencontrer de grands artistes d’aujourd’hui autour d’un verre et d’une pizza artisanale. / Tous les ateliers et les concerts sur www.lasemaineclassiquedulavoir.com

La flûtiste Sarah van der Vlist et la clarinettiste Joséphine Besançon vous invitent à faire quelques pas de danses dans un fest-deiz des plus original qui aiguisera votre appétit pour le déjeuner.

Le samedi 06 décembre 2025

de 12h30 à 13h30

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris

http://www.lasemaineclassiquedulavoir.com lepontondesarts@gmail.com