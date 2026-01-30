Bal Canto à la Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris Paris

Distribution

Raphaël Imbert, compositions, saxophone

Marion Rampal, direction vocale, textes, chant, guitare

Kebbi Williams, saxophone

Manu Théron, voix

Matthew Bumgardner, trombone

Romain Morello, tromboneTimon Imbert, batterie

Colombine Trouslard, trompette

Élèves du Campus Art Méditerranée – Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille

Élèves de conservatoires et amateurs d’Île-de-France

Si, pour Darius Milhaud, « la Méditerranée va de Constantinople à Rio de Janeiro », Raphaël Imbert, Marion Rampal, Kebbi Williams et Manu Théron l’étendent de l’Occitanie à l’Afrique du Sud, du Liban aux Caraïbes, en passant par la Sicile, l’Andalousie, l’Égypte, l’Algérie, le Maroc et les Balkans. Ces instrumentistes, vocalistes et improvisateurs-nés, revendiqués résistants à toute classification, sont coutumiers du brassage et de la réappropriation créative de multiples traditions musicales au croisement du jazz, de la musique populaire et de la musique classique. Ils invitent ici des élèves et musiciens amateurs de tous niveaux à s’inscrire dans leur géographie poétique pour une grande fête dansante, lyrique et ludique.

Avec la participation de la Confédération Musicale de France

Musique décomplexée et danse libre : la Méditerranée s’invite à Paris pour un bal-fanfare chanté participatif échappant à toute étiquette.

Le dimanche 22 février 2026

de 16h00 à 17h00

payant Public jeunes et adultes.

