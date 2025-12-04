Bal caritatif Polynésien Salle du Tir au Vol Arcachon

Bal caritatif Polynésien

Salle du Tir au Vol 10 Avenue du Parc Arcachon Gironde

L’association Vahine Toa Arcachon œuvre pour valoriser la culture polynésienne et offrir aux habitants du Bassin, notamment les moins favorisés, la possibilité de vivre un voyage culturel en Polynésie française.

Pour financer ce projet, un bal caritatif polynésien est organisé le 4 décembre 2025 à la Salle du Tir au Vol, avec la participation exceptionnelle d’une troupe polynésienne internationale.

Il s’agit d’un événement festif, solidaire et inédit, qui marquera un pont culturel entre Arcachon et la Polynésie.

En résumé un événement inédit sur le Bassin d’Arcachon, une action solidaire forte au profit des habitants, un pont culturel durable entre Arcachon et la Polynésie. .

