BAL CARNAVAL INTERGÉNÉRATIONNEL Salle des étangs Nozay

BAL CARNAVAL INTERGÉNÉRATIONNEL

Salle des étangs 3 Route de la Base de Loisirs Nozay Loire-Atlantique

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Et si on faisait la fête toutes générations confondues ?

Pour la deuxième année consécutive, les services Culture et Prévention & Solidarité de la Communauté de Communes de Nozay organisent un grand bal intergénérationnel, en partenariat avec LaMano et Le Café d’à Côté.

Ouvert à toutes et tous, cet événement a pour objectif de favoriser les rencontres entre les générations et de proposer un moment à la fois culturel, festif et convivial. La première édition, organisée en 2025, a rencontré un large succès, rassemblant plus de 200 participants.

Mardi gras oblige nous vous invitons à venir déguisés !

Tout public

Gratuit · Entrée libre

Buvette et vente de gâteaux sur place .

Salle des étangs 3 Route de la Base de Loisirs Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr

English :

How about a party for all generations?

