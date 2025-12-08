Bal carnavalesque de l’ACDM

Mothern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-17 18:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Soirée de clôture du Carnaval 2026 avec la crémation de la sorcière. RDV à 18h Place de la Wacht pour l’accompagner en fanfare sur son bûcher. Petite restauration sur place.

Soirée de clôture du Carnaval 2026 avec la crémation de la sorcière. RDV à 18h Place de la Wacht pour l’accompagner en fanfare sur son bûcher. Petite restauration sur place. .

Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 58 29 ACDM67@sfr.fr

English :

Closing evening of Carnival 2026 with the cremation of the witch. Meet up at 6pm at Place de la Wacht to accompany her on her pyre with fanfare. Light refreshments on site.

L’événement Bal carnavalesque de l’ACDM Mothern a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg