Bal carnavalesque de l’Harmonie Mothern
Bal carnavalesque de l’Harmonie Mothern samedi 14 février 2026.
Bal carnavalesque de l’Harmonie
Mothern Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Soirée animée par l’orchestre »TOP’S » ainsi que le DJ Elsass Brothers. Petite restauration sur place.
Soirée animée par l’orchestre »Top’s » ainsi que le DJ Elsass Brothers pour une seconde ambiance dans le Butze Bar. Petite restauration sur place. .
Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 06 85 23 07
English :
Evening entertainment by the »TOP’S » band and DJ Elsass Brothers. Small catering on site.
L’événement Bal carnavalesque de l’Harmonie Mothern a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg