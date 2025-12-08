Bal carnavalesque des Pfusch Events

Mothern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Soirée carnavalesque animée par l’orchestre »ELIXYR » & DJ Ewan23. Petite restauration sur place.

Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est pfuschevents@gmail.com

English :

Carnival evening with ELIXYR band & DJ Ewan23. Snacks on site.

