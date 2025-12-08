Bal carnavalesque des Pfusch Events Mothern
Bal carnavalesque des Pfusch Events Mothern vendredi 13 février 2026.
Bal carnavalesque des Pfusch Events
Mothern Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Soirée carnavalesque animée par l’orchestre »ELIXYR » & DJ Ewan23. Petite restauration sur place.
Soirée carnavalesque animée par l’orchestre »Elixyr & DJ Ewan 23 » pour une seconde ambiance dans le Butze Bar. Petite restauration sur place. .
Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est pfuschevents@gmail.com
English :
Carnival evening with ELIXYR band & DJ Ewan23. Snacks on site.
L’événement Bal carnavalesque des Pfusch Events Mothern a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg