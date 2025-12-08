Bal carnavalesque des Pfusch Events Mothern

Bal carnavalesque des Pfusch Events

Mothern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-13 20:30:00
2026-02-13

Soirée carnavalesque animée par l’orchestre  »ELIXYR » & DJ Ewan23. Petite restauration sur place.
Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est   pfuschevents@gmail.com

English :

Carnival evening with ELIXYR band & DJ Ewan23. Snacks on site.

L’événement Bal carnavalesque des Pfusch Events Mothern a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg