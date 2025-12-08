Bal carnavalesque du Moto Club Mothern
Bal carnavalesque du Moto Club Mothern jeudi 12 février 2026.
Bal carnavalesque du Moto Club
Mothern Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Jeudi 2026-02-12 20:30:00
Soirée animée par l’orchestre ‘Ma Bonne Etoile ». Petite restauration sur place.
Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 67 87 moto-club.mothern@wanadoo.fr
English :
Evening entertainment by the Ma Bonne Etoile band. Snacks on site.
