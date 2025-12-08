Bal carnavalesque du Moto Club

Mothern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Soirée animée par l’orchestre ‘Ma Bonne Etoile ». Petite restauration sur place.

Soirée animée par l’orchestre »Ma Bonne Etoile ». Petite restauration sur place. .

Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 67 87 moto-club.mothern@wanadoo.fr

English :

Evening entertainment by the Ma Bonne Etoile band. Snacks on site.

L’événement Bal carnavalesque du Moto Club Mothern a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg