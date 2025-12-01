Bal CD Country spécial débutants

Rue principale Aspach-Michelbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-01 13:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Un bal CD Country ouvert à tous, idéal pour les débutants. Ambiance conviviale garantie, avec buvette et petite restauration pour profiter pleinement de la soirée.

Un bal CD Country spécialement conçu pour les débutants, qui pourront découvrir les pas, partager un bon moment et profiter d’une ambiance chaleureuse. L’événement mise sur la convivialité, l’entraide et le plaisir de danser, le tout accompagné d’une buvette et d’une petite restauration disponible sur place. .

Rue principale Aspach-Michelbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 57 17 77

English :

A Country CD dance open to all, ideal for beginners. Friendly atmosphere guaranteed, with refreshments and snacks to make the most of the evening.

L’événement Bal CD Country spécial débutants Aspach-Michelbach a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay