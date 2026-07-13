Informations pratiques

Ostheim

Bal champêtre 13 juillet

rue de Mittelwihr Ostheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Venez profiter de la fête nationale avec des animations, musique et feux d’artifice à Ostheim !

Profitez de la fête nationale avec des animations pour petits et grands, orchestre, jeux et l’un des plus beaux feu d’artifice de la région.

Restauration et buvette sur place. 0 .

rue de Mittelwihr Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 22 86 42 34

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English :

Come and enjoy the national holiday with entertainment, music and fireworks in Ostheim!

L’événement Bal champêtre 13 juillet Ostheim a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr