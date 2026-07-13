Bal champêtre 13 juillet Ostheim
lundi 13 juillet 2026 · Ostheim
Informations pratiques
Ostheim
Bal champêtre 13 juillet
rue de Mittelwihr Ostheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Venez profiter de la fête nationale avec des animations, musique et feux d’artifice à Ostheim !
Profitez de la fête nationale avec des animations pour petits et grands, orchestre, jeux et l’un des plus beaux feu d’artifice de la région.
Restauration et buvette sur place. 0 .
rue de Mittelwihr Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 22 86 42 34
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English :
Come and enjoy the national holiday with entertainment, music and fireworks in Ostheim!
L’événement Bal champêtre 13 juillet Ostheim a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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