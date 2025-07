Bal champêtre Fréménil

Bal champêtre Fréménil vendredi 15 août 2025.

Bal champêtre

Prairie Fréménil Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-15 18:00:00

Venez passer un moment convivial et festif au bal champêtre à Fréménil! La soirée sera animée par un dj, avec piste de danse couverte. Buvette et restauration sur place. Entrée libre.

Informations auprès de Frem’en Fête au 06 23 15 51 22Tout public

Prairie Fréménil 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 15 51 22

English :

Come and spend a convivial and festive evening at the Bal Champêtre in Fréménil! The evening will be hosted by a DJ, with a covered dance floor. Refreshments and snacks on site. Admission free.

Information from Frem’en Fête on 06 23 15 51 22

German :

Verbringen Sie einen geselligen und festlichen Abend beim Bal champêtre in Fréménil! Der Abend wird von einem DJ begleitet, die Tanzfläche ist überdacht. Getränke und Speisen werden vor Ort angeboten. Der Eintritt ist frei.

Informationen bei Frem’en Fête unter 06 23 15 51 22

Italiano :

Venite a trascorrere una serata conviviale e festosa al ballo di campagna di Fréménil! La serata sarà allietata da un DJ, con una pista da ballo coperta. Rinfreschi e cibo sul posto. Ingresso libero.

Informazioni presso Frem’en Fête allo 06 23 15 51 22

Espanol :

Venga a disfrutar de una velada festiva y agradable en el baile campestre de Fréménil La velada estará amenizada por un DJ, con pista de baile cubierta. Refrescos y comida in situ. Entrada gratuita.

Información en Frem’en Fête: 06 23 15 51 22

